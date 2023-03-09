Мир 09 марта 2023, 21:56 Директор ЦРУ предупредил о самом критичном периоде для Украины Глава ЦРУ Бернс назвал следующие 4-6 месяцев самыми критичными для конфликта на Украине РИА «Новости»

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Следующие полгода будут самыми решающими для конфликта на Украине. Об заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса. Его слова привел RT.

«Исходя их разведывательных данных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине», — сказал он.

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Бернс отметил, что российские войска смогут добиться тактических успехов. При этом, по данным ЦРУ, они не будут очень значительными.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что конфликт между Росстей и Украиной продлится еще долго. В связи с этим он предложил поставить производство оружия и боеприпасов на поток.

Другой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он заявил, что Украина начнет сдавать позиции к середине лета, когда истощит запасы ракет и боеприпасов, а полностью войска ВСУ, по мнению офицера, будут уничтожены к октябрю 2023 года.