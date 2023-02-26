Мир 26 февраля 2023, 22:14 Американский разведчик назвал сроки полной капитуляции Зеленского Офицер разведки США Риттер спрогнозировал полный разгром ВСУ к октябрю 2023 года

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Украина начнет сдавать позиции летом, а полностью войска ВСУ будут уничтожены к октябрю 2023 года. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем канале на YouTube.

«Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской бойне, если не будет снарядов, они проиграют», — сказал бывший военный.

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После этого, по словам Риттера, начнется окончательный разгром ВСУ и пленение украинских боевиков. К октябрю украинская военная машина будет разбита.

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Ранее офицер призвал власти Украины адекватно оценивать возможности США и перспективы военной поддержки с их стороны, сообщило ИА Nation News. Риттер отметил, что запасы снарядов не бесконечны, а Америка — не «бездонная бочка». К тому же среди военных начинает набирать популярность мнение, что надо «приберечь снаряды» на случай столкновения с Китаем.

Как напомнили в ИА НСН, Риттер уже заявлял, что «все кончено». Независимо от заявлений на Западе, все уже понимают, что Украина побеждена, сказал он.