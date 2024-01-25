Мир 25 января 2024, 01:34 Страх Зеленского сбылся. США больше не смогут чинить поставленную ВСУ технику BI: США не смогут чинить поставленную ВСУ технику, как и боялся Зеленский РИА «Новости»

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США не смогут чинить уже отправленную на Украину военную технику. Именно этого боялся украинский лидер Владимир Зеленский, передало издание Business Insider.

«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что такая обстановка сложилась из-за отказа конгресса в дополнительном финансировании. Это заблокировало не только новые поставки помощи, но и поддержку уже имеющихся у ВСУ западных вооружений.

Ранее обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер заявил, что сбылся один из самых главных страхов украинского руководства. Россию не удалось обойти разными способами, а у ВСУ уже нет сил. Также Украина начала терять крупных спонсоров и больше не получает такой поддержки, как раньше.