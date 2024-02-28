Мир 28 февраля 2024, 20:27 Францию шокировало безумное заявление фон дер Ляйен о России Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после слов главы ЕК о войне с Россией РИА «Новости»

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Франция должна покинуть НАТО после слов президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. Об этом написал в социальной сети Х лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик напомнил о заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу «грядущей войны» с Россией, к которой «Европа должна подготовиться».

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«Давайте выйдем из ЕС и НАТО <…> и защитим мир», — написал Филиппо.

Лидер «Патриотов» отметил, что эти слова прозвучали сразу после того, как официальные лица многих стран унизили президента Франции из-за его высказывания об отправке войск на Украину.

После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон заявил о возможной отправке европейских войск в зону конфликта. Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что идею Франции не поддержали участники конференции. Власти Германии, Великобритании, Польши, Финляндии, Швеции и Чехии заверили, что не будут отправлять военных в ряды ВСУ.