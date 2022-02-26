Франция усилит экономические и финансовые санкции против России

Франция намеревается усилить экономические санкции в отношении РФ, включая доступ российских финансовых учреждений к международной межбанковской системе SWIFT. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По данным агентства, в ходе заседания Совета по национальной безопасности и обороне, которое прошло вечером 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон «принял решение об ужесточении экономических и финансовых санкций». Эти действия Франция будет координировать со странами Европы и США.

Также глава французской республики предполагает принять на национальном уровне меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей. Кроме того, были обещаны «новые меры в отношении доступа к SWIFT». Они также будут приняты в координации с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что все страны Европы согласовали отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, к скорейшему отключению России от системы призывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Усиленные санкции против РФ страны Запада начали вводить после того, как президент Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем объявил начало специальной военной операции по демилитаризации Украины.