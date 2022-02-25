Джонсон призвал отключить Россию от SWIFT

Россию необходимо как можно скорее отключить от системы SWIFT. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидерам Североатлантического альянса, по его словам, нужно принять немедленные меры в отношении России. Они должны быть направлены на SWIFT, отметил Джонсон.

«Премьер-министр призвал лидеров принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму», — написало РИА «Новости».

Россия сможет решить все проблемы, которые у нее возникнут в будущем из-за санкций. Такое заявление ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. В тех отраслях экономики, где России пока не удалось наладить импортозамещение, по его словам, есть потенциал для ускоренного развития.