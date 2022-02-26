Зеленский сообщил, что Европа согласовала отключение России от SWIFT

Все страны Европы согласовали отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело РИА «Новости».

«Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал как можно скорее отключить Россиию от системы SWIFT.

В свою очередь, о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, посольства этих государств следует закрывать «на амбарные замки», а контакты продолжать, рассматривая друг друга исключительно «в бинокли и оружейную оптику».

Санкции страны Запада стали вводить против РФ после того, как президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а позже инициировал начало специальной военной операции по демилитаризации Украины.