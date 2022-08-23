Франция согласовала с Россией отправку миссии МАГАТЭ на АЭС в Запорожье

Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила по телефону с коллегой из России Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом французское внешнеполитическое ведомство сообщило у себя сайте.

«Министр выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины», — сказано в сообщении.

Катрин Колонна также приняла к сведению подтверждение принципиального согласия РФ по этому вопросу. Россия в свою очередь обязалась воздерживаться от любых действий, которые могут поставить безопасность миссии под угрозу.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном объяснил, что обстрелы территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают риски масштабной катастрофы. В Елисейском дворце добавили, что Путин и Макрон в ближайшее время могут провести еще один разговор по ситуации на ЗАЭС — после контакта технических групп по МАГАТЭ.