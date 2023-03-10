Мир 10 марта 2023, 17:43 Украинский конфликт завершится за столом переговоров — премьер Британии Премьер Британии Сунак: Запад укрепляет Украину перед началом серьезного диалога с Россией РИА «Новости»

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Кризис на Украине завершится мирными переговорами, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, страны Запада поставляют украинским властям, чтобы укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, сообщила газета The Guardian.

С таким заявлением Сунак выступил перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств в Париже обсудят ряд вопросов, включая украинский конфликт.

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«Это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина. Мы должны поставить их (Украину — прим. ред.) в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров», — отметил британский премьер.

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Он добавил, что сейчас западные страны должны сосредоточиться на передаче стране военной техники, а также на обучении украинских солдат. Глава британского правительства уточнил, что все это необходимо ВСУ для «создания преимущества на поле боя».

Россия в ходе спецоперации для удара по позициям противника применила ракеты «Кинжал». Военный журналист Алексей Борзенко назвал их «абсолютным оружием» РФ.