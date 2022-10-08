Франция призвала сограждан немедленно покинуть Иран | 360°

Мир 08 октября 2022, 02:38 Поделиться Telegram

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Viber Франция призвала сограждан немедленно покинуть Иран МИД Франции порекомендовало гражданам покинуть Иран как можно скорее freepik.com

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МИД Франции порекомендовало своим гражданам покинуть Иран как можно скорее. Такое сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства

«Гражданам Франции, включая лица с двойным гражданством, необходимо как можно скорее покинуть страну с учетом рисков задержания», — написали в рекомендации французские власти.

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В ведомстве отметили, что риск быть задержанным и несправедливо осужденным очень высок у любого находящегося там француза.

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Министерство иностранных дел признало, что в данный момент посольство Франции в Тегеране не сможет оказать нужную поддержку арестованным согражданам.

В Иране уже несколько недель продолжаются беспорядки. Протесты начались после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба. Правозащитники уверены, что девушка погибла из-за побоев правоохранителей.

Ранее стало известно, что французские актрисы стали отрезать волосы в знак поддержки иранских женщин, которых притесняют из-за внешнего вида. Среди ни Марийон Котийяр, Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Изабель Юппер и другие.

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