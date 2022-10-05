Французские актрисы стали отрезать волосы в знак поддержки иранских женщин | 360°

Мир 05 октября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Французские актрисы стали отрезать волосы в знак поддержки иранских женщин Более 40 актрис Франции отрезали волосы на видео в знак поддержки иранских женщин Соцсети

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Популярные французские актрисы стали демонстративно отрезать волосы на видео в знак поддержки иранских женщин, которых притесняют из-за внешнего вида, написало издание Super. Поводом для акции стала смерть 22-летней Махсы Амини от сердечного приступа после того, как местная полиция нравов задержала ее за недостаточно плотно покрытую хиджабом голову.

После этого в Иране начались массовые протесты. Люди стали выкрикивать фразы «Долой диктатора!» (по данным СМИ, нескольких человек после такого убили полицейские), женщины — публично снимать хиджабы, хотя законы страны это запрещают, и отрезать волосы. Иранские власти заявили об окончании беспорядков, однако в воскресенье полиция задержала еще 12 участников протестов в провинции Лурестан.

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Иранок поддержали уже 45 актрис Франции, среди которых Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Изабель Юппер, Жюльет Бинош.

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Первой из знаменитостей на проблему обратила внимание Анджелина Джоли. Она опубликовала в своем аккаунте слова поддержки жительницам Ирана.

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