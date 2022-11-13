Мир 13 ноября 2022, 03:58 Франция призвала Европу стать более автономной от США Глава МИД Франции Колонна: странам Европы нужно стать более автономными от США РИА «Новости»

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Европейским странам нужно быть более автономными от США, чтобы не зависеть от результатов американских выборов. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью изданию Le Parisien.

По словам министра, делать выводы о прошедших выборах в Конгресс США пока рано, так как окончательные итоги голосования еще не подвели.

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«Я бы просто сказала, что, если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов», — отметила Колонна.

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Ранее американские журналисты сообщили, что демократы и республиканцы уравняли шансы для контроля над Сенатом. Первым осталось всего одно место для получения большинства. Сейчас у обеих партий по 49 мест. При этом республиканцы приблизились к получению большинства в палате представителей.

Промежуточные выборы в Конгресс проходили в США 8 ноября. Пока обработка бюллетеней продолжается. Ожидается, что окончательные итоги выборов подведут в декабре.