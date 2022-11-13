13 ноября 2022, 03:58
Франция призвала Европу стать более автономной от США
Глава МИД Франции Колонна: странам Европы нужно стать более автономными от США
Европейским странам нужно быть более автономными от США, чтобы не зависеть от результатов американских выборов. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью изданию Le Parisien.
По словам министра, делать выводы о прошедших выборах в Конгресс США пока рано, так как окончательные итоги голосования еще не подвели.
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«Я бы просто сказала, что, если европейцы не хотят быть в напряжении на каждых американских выборах, они должны найти путь к большей автономии, что при этом не означает большего дистанцирования от Соединенных Штатов», — отметила Колонна.
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Ранее американские журналисты сообщили, что демократы и республиканцы уравняли шансы для контроля над Сенатом. Первым осталось всего одно место для получения большинства. Сейчас у обеих партий по 49 мест. При этом республиканцы приблизились к получению большинства в палате представителей.
Промежуточные выборы в Конгресс проходили в США 8 ноября. Пока обработка бюллетеней продолжается. Ожидается, что окончательные итоги выборов подведут в декабре.
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