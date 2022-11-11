Мир 11 ноября 2022, 08:37 Республиканцы приблизились к получению большинства в Палате представителей FoxNews: предварительные итоги выборов показали лидерство республиканцев Unsplash

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Республиканская партия вышла в лидеры на промежуточных выборах в Конгресс США. Они получают перевес в сенате и в палате представителей, свидетельствуют данные FoxNews.

По информации телеканала, республиканцы обеспечили себе 211 мест в Палате представителей, у демократов их 209. Для получения большинства требуется минимум 218 мест.

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Судя по предварительным данным выборов в Сенат, республиканцы получают 49 мест, демократы отстают совсем немного — у них 48 кресел. Здесь Республиканской партии нужно обеспечить себе 51 место для победы, демократам — 50. Большинство, вероятнее всего, будет определяться после выборов в Джорджии, которые пройдут 6 декабря.

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Экс-президент США Дональд Трамп ранее назвал выборы успешными для республиканцев. Он также опроверг информацию, что был в ярости от результатов республиканцев. Окончательные итоги голосования в США также будут обнародованы в декабре.