Мир 16 декабря 2022, 16:48 «Русский дом» в ЦАР не закроют после покушения на его главу Сытого Замглавы МИД Богданов: нужно найти организаторов покушения на главу «Русского дома» Сытого РИА «Новости»

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Россия не станет закрывать «Русский дом» в Центрально-Африканской Республике после покушения на его главу Дмитрия Сытого, но приложит все силы к тому, чтобы найти организаторов и исполнителей преступления. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он назвал происшествие «бесчеловечным террористическим актом» с целью убийства мирного человека. Богданов указал на необходимость «серьезных мер безопасности», но подчеркнул, что нельзя проявлять страх перед террористами.

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«Мы не должны проявлять здесь какой-то страх перед террористами: они только на это и рассчитывают. Надо проявлять очень серьезные меры предосторожности и обеспечивать безопасность на должном уровне», — считает замглавы МИД.

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Он отметил, что подобные «вылазки» террористов происходят не впервые и могут повториться, причем в любом месте и в любое время, к этому нужно подготовиться. Но это не значит, что надо «сворачиваться и бежать куда-то». Продуктивнее будет консолидировать международные усилия для более эффективной борьбы с терактами, уверен дипломат.

Посылка взорвалась в руках Дмитрия Сытого утром 16 декабря. Это произошло в его доме, посылка была анонимной, сообщил «Царьград». Сейчас глава «Русского дома» находится в больнице в тяжелом состоянии, контужен и потерял немало крови, но угрозы для его жизни нет.