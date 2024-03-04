Мир 04 марта 2024, 09:53 Стала известна истинная причина громких заявлений Макрона по Украине Politico: заявления Макрона по Украине были попыткой набрать политические очки Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

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Заявление главы Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска НАТО на Украину — всего лишь попытка набрать политические очки. Как написали обозреватели Politico, политик стремится «завоевать благосклонность» французов без усилий.

«Каждое из этих заявлений вызывало удивление в коридорах власти Запада. В большинстве случаев заявления французского президента воспринимались как не более чем показные», — писали авторы материала.

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В публикации также отметили, что попытка завоевать благосклонность от других, похоже, заложена в ДНК Макрона. И слова по Украине — не что иное, как попытка президента «набрать геополитические очки».

После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон допустил возможную отправку войск НАТО в зону конфликта, но несколько западных лидеров с ним не согласились. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскритиковал французского политика после громких заявлений. Он предположил, что Макрон живет в вакууме и не может осознать, что европейцы не хотят и не могут принимать участие в конфликте на Украине.