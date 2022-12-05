Мир 05 декабря 2022, 04:15 Франция никогда не стремилась уничтожить Россию — Макрон РИА «Новости»

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Франция никогда не стремилась к уничтожению России, заверил президент страны Эммануэль Макрон. Он отметил, что между двумя государствами существуют культурные и исторические связи. Его слова передал телеканал CBS.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления. Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — сказал Макрон.

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Также Макрон отметил, что поддерживает прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Он верит в урегулирование вопроса по Украине дипломатическим путем. Однако решение о переговорах должна оставаться за Киевом, подытожил Макрон.

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Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал западные страны «не сжигать мосты» с Россией. По его словам, нужно сохранить возможность ведения переговоров. Он заявил, что сейчас в мире вновь началась холодная война. Турецкий политик считает, что проблема будет решена благодаря новой сделке Запада с Россией.