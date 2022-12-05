Мир 05 декабря 2022, 00:59 Представитель президента Турции Калын призвал Запад «не сжигать мосты» с Россией Представитель Эрдогана Калын подчеркнул необходимость новой сделки между Западом и Россией РИА «Новости»

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Вместе с кризисом на Украине началась вторая холодная война, поэтому Запад и Россия должны заключить новую сделку, заявил в эфире al-Jazeera официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов», — отметил он.

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По словам Калына, эта ситуация не разрешится до тех пор, пока ключевые игроки не заключат новую сделку. Поэтому представитель Эрдогана призвал «не сжигать мосты» с Россией. В противном случае не с кем будет выстраивать диалог.

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Турция же продолжит работать над организацией переговоров России и Украины, подытожил Калын. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил с британским премьером Риши Сунаком ситуацию на Украине. Стороны договорились поддерживать население этой зимой. Кроме того, лидеры двух стран выступили за укрепление сотрудничества.