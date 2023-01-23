Мир 23 января 2023, 07:36 Франция и Германия договорились ответить на попытки США переманить к себе европейский бизнес Президент Франции Макрон пообещал дать с ФРГ «амбициозный» ответ США на закон об инфляции РИА «Новости»

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Власти Франции и Германии обсудили меры для прекращения релокации европейского бизнеса в США. Президент Эммануэль Макрон объявил на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, что они дадут быстрый и амбициозный ответ на американский закон об инфляции, рассказала газета Le Figaro.

Лидеры двух стран встретились в Елисейском дворце, после чего выступили перед журналистами. Эммануэль Макрон заявил, что важно задействовать простые и наглядные меры помощи, инструменты государственного и частного финансирования для того, чтобы предотвратить деиндустриализацию Европы. Он обсудил этот вопрос с Олафом Шольцем и договорился о концепции.

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«Определили общую линию в пользу амбициозного и быстрого европейского ответа на американские промышленные субсидии в сфере энергетического перехода», — сказал французский президент.

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В 2022 году президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, объявил о выделении субсидий на поддержку зеленых отраслей экономики и льготах в сфере энергообеспечения. Эти меры привели к релокации европейских компаний в Новый свет. Эммануэль Макрон провел ужин с представителями крупного бизнеса, попытался убедить их остаться и обвинил американское правительство в «торговом протекционизме».