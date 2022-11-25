Деньги 25 ноября 2022, 06:21 Европа опомнилась и разозлилась. Банкет Макрона с бизнесменами назвали предупреждением для США CCTV: встреча президента Франции Макрона с европейским бизнесом стала намеком для США РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон устроил банкет для предпринимателей в попытке удержать их от релокации в США. CCTV назвал это тревожным знаком для американцев.

«Опомнившаяся Европа разозлилась. Макрон раскритиковал США за „торговый протекционизм“», — рассказал автор статьи.

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Встреча с представителями таких крупных концернов, как Ericsson, Volvo и Unilever, прошла вечером 21 ноября в Елисейском дворце. Автор статьи назвал это мероприятие «горьким ужином», потому что его цель — не отпраздновать какое-то событие, а попытаться удержать бизнес от переезда в США.

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На следующий день министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции пожаловался на американское правительство, которое развивает свою промышленность за счет релокации европейских предприятий. Он призвал защищать собственные интересы, иначе Штаты опустошат Европу.

Из-за роста цен на энергоносители и производственных затрат европейские предприниматели столкнулись с кризисом выживания, объяснил президент Французского союза металлургической промышленности Эрик Траппье. Только счета за газ и электричество могут вырасти в четыре раза. Поэтому бизнес стал переезжать в США с относительно стабильными ценами и программами субсидирования. Так сделал, например, Volkswagen.