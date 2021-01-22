Франция будет требовать ПЦР-тесты при въезде в страну

Власти Франции с 24 января будут требовать результаты ПЦР-тестов на коронавирус у въезжающих в республику из стран — членов Евросоюза. Требование не будет распространяться на безотлагательные поездки.

Как сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца, отрицательный тест на коронавирус должен быть получен за 72 часа до прибытия на территорию Франции.

Требование не распространяется на безотлагательные поездки, а также для путешественников, которые пересекают границу страны на наземном транспорте. Также ПЦР-тест не нужно будет предоставлять тем, кто живет в соседних странах и работает во Франции.

В четверг, 21 января, в рамках саммита ЕС лидеры 27 стран одобрили использование антигенных экспресс-тестов и признали эффективность ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее в Евросовете призвали оставить открытыми границы между странами Евросоюза в условиях пандемии, чтобы сохранить работу внутреннего рынка. При этом государства ЕС должны согласовать сертификаты о вакцинации по медицинским причинам.