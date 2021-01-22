Внутренние границы Евросоюза призвали оставить открытыми в пандемию

В Евросовете призвали оставить открытыми границы между странами Евросоюза в условиях пандемии, чтобы сохранить работу внутреннего рынка. При этом государства ЕС должны согласовать сертификаты о вакцинации по медицинским причинам.

При условии открытых границ несущественные поездки необходимо ограничить. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель после саммита глав государств ЕС. Его слова привел ТАСС.

«Мы согласились, что границы должны быть открытыми», — подчеркнул Мишель. Необходимость такой позиции, уточнило РИА «Новости», обусловлена сохранением работы внутреннего рынка.

Сертификаты о вакцинации входящие в Евросоюз страны должны согласовать по медицинским причинам. Варианты их использования рассмотрят позже. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала с осторожностью подходить к применению сертификатов: открытыми остаются как медицинские, так и политические вопросы на этот счет. Конкретные сроки их принятия не называются.

На онлайн-саммите ЕС также ввели понятие «темно-красных» зон пандемии в Европе. К ним отнесут очаги с самым высоким показателем распространения коронавируса.

«Мы приняли решение ввести термин „темно-красных“ зон, очагов с особенно высоким распространением вируса», — заявила Урсула фон дер Ляйен. К таким зонам могут применять «целевые меры по ограничению перемещений», что позволит не закрывать границы полностью.

Глава Еврокомиссии признала, что в настоящее время Евросоюз можно практически полностью отнести к «красной» зоне.