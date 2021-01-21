В ЕС договорились признавать ПЦР-тесты на СОVID друг друга

Лидеры 27 стран ЕС одобрили использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

«Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС», — сказано в заявлении саммита Евросоюза, который проходит в четверг вечером в режиме онлайн. Его фрагмент приводит ТАСС.

Это решение, как подчеркивается в документе, «поможет смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка». В заявлении также подчеркивается, что взаимное признание результатов указанных тестов, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения.

Из этого следует, что все страны Евросоюза должны признавать результаты экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов.

Рекомендация Совета также включает в себя «обмен стандартизированным набором данных, разработку общего списка экспресс-тестов на антигены COVID-19, определение приоритетов ситуаций для использования таких тестов и другое, поясняется в заявлении.

Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». До этого препарат уже зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Россия первой в мире создала вакцину от 2019-nCoV.

Если бы руководство западных стран при принятии решения о регистрации той или иной вакцины брало за основу только интересы народа, то наш «Спутник V» был бы очень популярен в Европе. Но здесь политика и антироссийские настроения. Венгрия вряд ли подаст пример своим соседям, считает зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.