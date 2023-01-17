Мир 17 января 2023, 18:35 Франция будет бесплатно содержать могилы на русском кладбище Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа пообещала сохранить могилы русских писателей РИА «Новости»

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Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа будет обеспечивать сохранность русских захоронений в городском некрополе. Об этом ТАСС рассказала директор кабинета мэра Элоди Соль.

«Мы подтверждаем, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища. Муниципалитет будет обеспечивать поддержание и восстановление общей территории муниципального кладбища», — заверила она.

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Соль также напомнила, что с 2000-х годов после утраты контактов с родственниками с учетом исторического характера некрополя Россия обязалась возобновить концессии. В последнее время муниципалитет не мог продолжать работы по восстановлению на кладбище, на это повлияла пандемия коронавируса и конфликт на Украине.

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«Международная ситуация заставила нас временно отложить проведение инвентаризации захоронений и прием платы за продление концессий за 2022 год», — резюмировала директор кабинета мэра.

Посольство России во Франции ранее предложило властям коммуны Сент-Женевьев-де-Буа около Парижа сообща разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг русского кладбища. В декабре муниципальный совет решил больше не взаимодействовать с российским посольством по вопросу кладбища в этом городе.

На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа похоронены русские писатели Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и другие известные личности.