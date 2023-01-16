Мир 16 января 2023, 16:01 Сносить могилы на кладбище около Парижа, где похоронен Бунин, не будут Посольство РФ во Франции: сносить могилы на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа не будут Unsplash

Читать 360tv в

Посольство России во Франции предложило властям коммуны Сент-Женевьев-де-Буа около Парижа работать сообща при разрешении ситуации, сложившейся вокруг русского кладбища. Об этом заявили ТАСС в дипломатическом представительстве России.

Муниципальный совет Сент-Женевьев-де-Буа в прошлом месяце решил больше не взаимодействовать с российским посольством по вопросу кладбища в этом городе. В частности, не брать оплату «за истекшие концессии на захоронения соотечественников». Хотя российская сторона регулярно занималась этой темой с 2005 года.

Реклама

«Посольство призывает мэрию и общественность Сент-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — сказал дипломат.

Реклама

Посольство уточнило, что мэрия Сент-Женевьев-де-Буа отложила вопрос с оплатой, но речи о сносе могил сейчас не идет. При этом дипломаты высказали обеспокоенность из-за «нездоровой ситуации» вокруг важного для русского человека кладбища.

«Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы», — заключил дипломат.

На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа похоронены такие русские писатели, как Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, режиссер Андрей Тарковский и многие другие известные личности.