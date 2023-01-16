Мир 16 января 2023, 16:29 Решение Франции прекратить сотрудничество по русскому кладбищу близ Парижа назвали позорным Захарова сочла позорным решение прекратить сотрудничество по кладбищу Сент-Женевьев-де-Буа РИА «Новости»

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Решение властей комунны Сент-Женевьев-де-Буа прекратить сотрудничество с Россией по русскому кладбищу рядом с Парижем является безнравственным и позорным. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Какая-то „Некрофилия-2023“. Просто позор бесчеловечной вопиющей безнравственности. Париж явился на войну с мертвыми, подчинившись стадному чувству? Они придумали отыграться на могилах русского кладбища, где покоятся представители русской эмиграции», — написала она.

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Захарова напомнила, что кладбище было сохранено даже в советское время, а в России также внимательно относятся к французским захоронениям.

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«Могилы солдат Наполеона в России поддерживаются в достойном состоянии, а бойцов полка „Нормандия — Неман“ мы чтим наравне с нашими героями, бережно храня память», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что мэрия Сент-Женевьев-де-Буа отказалось принимать оплату российской стороны за реставрацию могил. При этом власти коммуны подчеркнули, что сносить могилы не планируют.