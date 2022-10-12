Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 16:36

Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Мир

12 октября 2022, 15:59

Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине

Горсовет Одессы убрал фото Маска с бигбордов, которыми благодарили за поддержку Украины

Читать 360tv в

Фото Илона Маска убирали с бигбордов в Одессе. Ранее портрет бизнесмена был размещен на рекламных щитах в благодарность за поддержку Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале местного горсовета.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с бигбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — отметили в горсовете.

Реклама

Американский предприниматель Илон Маск не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свои идеи по урегулированию конфликта на Украине. Конспирологическую версию опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Реклама

По данным RT, бизнесмен предложил признать Крым частью России, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях провести новые референдумы под контролем ООН, а остальную часть Украины оставить в нейтральном статусе по отношению к НАТО.

В конце сентября билборд с фотографией президента США Джо Байдена появился в Донецке. Рекламный щит с подписью «Спасибо деду Zа нашу победу» установили на одной из центральных улиц города. Плакат содержит информацию о количестве проголосовавших граждан Донецкой Народной Республики на референдуме о вхождении в состав России.

США

Одесса

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама