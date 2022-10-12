Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Фото Илона Маска убрали с рекламных щитов на Украине Горсовет Одессы убрал фото Маска с бигбордов, которыми благодарили за поддержку Украины

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Фото Илона Маска убирали с бигбордов в Одессе. Ранее портрет бизнесмена был размещен на рекламных щитах в благодарность за поддержку Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале местного горсовета.

«Управление рекламы убирает фото Илона Маска с бигбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины», — отметили в горсовете.

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Американский предприниматель Илон Маск не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свои идеи по урегулированию конфликта на Украине. Конспирологическую версию опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По данным RT, бизнесмен предложил признать Крым частью России, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях провести новые референдумы под контролем ООН, а остальную часть Украины оставить в нейтральном статусе по отношению к НАТО.

В конце сентября билборд с фотографией президента США Джо Байдена появился в Донецке. Рекламный щит с подписью «Спасибо деду Zа нашу победу» установили на одной из центральных улиц города. Плакат содержит информацию о количестве проголосовавших граждан Донецкой Народной Республики на референдуме о вхождении в состав России.

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