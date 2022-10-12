Кремль опроверг переговоры Илона Маска с Путиным по Украине | 360°

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Кремль опроверг переговоры Илона Маска с Путиным по Украине

Представитель Кремля Песков опроверг слух о звонке Илона Маска Владимиру Путину по Украине

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Американский предприниматель Илон Маск не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным свои идеи по урегулированию конфликта на Украине. Конспирологическую версию опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Участники ежедневного брифинга спросили его, правда ли, что основатель SpaceX созванивался с российским президентом перед публикацией резонансного твита.

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«Нет, это неправда», — сказал Дмитрий Песков.

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В последний раз они общались полтора года назад.

Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает быть в составе России, потому что большинство его жителей — русские. Он опубликовал в Twitter возможный план решения конфликта. По информации RT, бизнесмен предложил признать Крым частью России, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях провести новые референдумы под контролем ООН, а остальную часть Украины оставить в нейтральном статусе по отношению к НАТО.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Илон Маск выразил личное мнение, а не позицию правительства США. Он предложил ему рассказать «о своих переговорах». Издание Vice также сообщило, что бизнесмен якобы общался с президентом России по этому вопросу.

Дмитрий Песков

Илон Маск

Владимир Путин

Украина

Конфликт на востоке Украины

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