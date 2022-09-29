«Спасибо деду Zа нашу победу». Билборд с Байденом повесили в центре Донецка | 360°

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«Спасибо деду Zа нашу победу». Билборд с Байденом повесили в центре Донецка

Общество

29 сентября 2022, 17:42

«Спасибо деду Zа нашу победу». Билборд с Байденом повесили в центре Донецка

Билборд с фотографией Байдена и результатами референдума появился в центре Донецка

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Билборд с фотографией президента США Джо Байдена появился в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рекламный щит с подписью «Спасибо деду Zа нашу победу» установили на одной из центральных улиц города. Плакат содержит информацию о количестве проголосовавших граждан Донецкой Народной республики на референдуме о вхождении в состав России.

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Так жители Донецка  с юмором намекнули на причастность лидера США к высокой явке и результатам голосования.

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Как призналась одна из жительниц Донецка, если бы Джо Байден не помогал Украине и не спровоцировал военных на обстрелы республики, то референдум бы не прошел с такой высокой явкой и такими показательными результатами.

Ранее сообщалось, что решение президента Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию, а также поддержать проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области застали врасплох президента США.

Джо Байден

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