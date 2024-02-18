Мир 18 февраля 2024, 18:57 Фон дер Ляйен захотела пойти на второй срок на пост главы ЕК Bild: фон дер Ляйен намерена избираться на второй срок на пост председателя ЕК IMAGO / Markus Fischer / Global Look Press

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Урсула фон дер Ляйен планирует в понедельник, 19 февраля, объявить о своем намерении пойти на второй срок как глава Европейской комиссии. Об этом сообщило издание Bild.

«В понедельник Урсула фон дер Ляйен намерена сообщить о своих планах пойти на новый срок на посту председателя Еврокомиссии», — написали журналисты.

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Она проведет встречу с исполкомом партии ХДС, после чего публично объявит о решении переизбираться.

Фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию с 2019 года, ее действующий мандат истекает в 2024 году.

Ранее политик объяснила, что 13-й пакет антироссийских санкций направлен на предотвращение обхода уже принятых ограничений Евросоюза. По ее словам, помогающие России обходить санкции организации рискуют попасть под вторичные ограничения.

СМИ сообщали о вероятном назначении фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, но против этой идеи резко против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.