Мир 17 февраля 2024, 14:08 Урсула фон дер Ляйен объяснила цель 13-го пакета антироссийских санкций Глава ЕК фон дер Ляйен: 13-й пакет санкций направлен против обхода ограничений IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMO / Global Look Press

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Новый, уже 13-й по счету, пакет санкций против России будет направлен против обхода ограничительных мер с использованием третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил ТАСС.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — подчеркнула глава ЕК.

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По ее словам, именно на это будет, в частности, направлен новый пакет ограничительных мер.

Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что санкции, которые Запад ввел против страны, не сказались ни на одном из экономических, промышленных и социальных секторов. Россия показала всему миру, что самодостаточна, указывал глава государства.

По его мнению, вводя санкции, Запад рассчитывал, что финансовый сектор страны рухнет через три месяца, экономика — через полгода и начнется закрытие предприятий. Однако этого не произошло, эффект, наоборот, был обратный — экономика страны показывает рост, несмотря на ограничения.