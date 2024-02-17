17 февраля 2024, 13:28
Шольцу не понравилась идея сделать фон дер Ляйен генсеком НАТО
Die Welt: Шольц не поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО из-за ее резкой позиции по отношению к России. Об этом сообщила газета Die Welt.
Кандидатуру главы ЕК выдвинул госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден предложил Шольцу ее рассмотреть. Источник издания сообщил, что глава немецкого правительства был категорически против этого. По его мнению, антироссийская позиция фон дер Ляйен может стать проблемой в долгосрочной перспективе.
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Журнал Foreign Policy писал, что избрание нового генсека НАТО будет «непрозрачным». Страны — члены альянса начали консультации, однако влияние на решение этого вопроса имеют США, Великобритания, Франция и ФРГ.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Столтенбергу могут предложить стать спецпосланником по Украине. Его мандат на посту генсека НАТО истечет 1 октября 2024 года.
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