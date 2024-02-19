Мир 19 февраля 2024, 14:58 Фон дер Ляйен подтвердила свое намерение снова стать главой ЕК Bloomberg: фон дер Ляйен будет добиваться второго срока в качестве главы ЕК Zhao Dingzhe/XinHua/globallookpress

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила руководству партии ХДС о намерении снова возглавить исполнительную ветвь власти Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, 65-летняя фон дер Ляйен проинформировала о планах второй раз стать главой ЕК руководство правоцентристской партии на встрече в Берлине.

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Издание отметило, что фон дер Ляйен собирается заняться решением ряда проблем, «касающихся ЕС». К ним относятся вопросы, связанные с ситуацией на Украине и возможным избранием Дональда Трампа на президентских выборах в США.

О возможном намерении фон дер Ляйен избираться на второй срок сообщила немецкая газета Bild. Председатель ЕК занимает этот пост с 2019 года, ее мандат истекает в 2024 году.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией. По его мнению, антироссийские высказывания главы ЕК являются «карикатурными» словами экс-лидера США Джорджа Буша — младшего о конфликтах на Ближнем Востоке.