Мир 19 февраля 2024, 10:34 Фон дер Ляйен уличили в желании втянуть Европу в войну с Россией Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть ЕС в масштабную войну с Россией Markus Scholz/dpa/globallookpress

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Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности могут втянуть Европу в войну с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

На полях Мюнхенской конференции фон дер Ляйен назвала украинский конфликт борьбой между демократией и автократией. Она призвала весь мир решить, с кем они — с Россией и Путиным или «демократическими странами».

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Филиппо сравнил высказывание фон дер Ляйен с «карикатурными» словами бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша — младшего, который пытался «оправдать войны добра против зла» в Ираке и Афганистане.

«Урсула считает себя главой вооруженных сил, она готова втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет на это никакой легитимности!» — подчеркнул французский политик.

Флориан Филиппо призвал отстранить от власти главу Еврокомиссии. А сам Евросоюз он потребовал «уничтожить как можно скорее».