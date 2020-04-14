Сенат США будет расследовать причины пандемии коронавируса

В Сенате США намерены выяснить причины появления и распространения коронавируса. Расследованием займутся специалисты комитета по внутренней безопасности и правительственным делам. Они определят, какую роль в происходящем сыграли Китай и ВОЗ.

Председатель комитета сенатор Рон Джонсон рассказал изданию Politico, что сенаторы заинтересовались недостаточной подготовленностью США к эпидемии.

У них возникли вопросы, почему лекарственные препараты и необходимое медицинское оборудование везут в Соединенные Штаты из-за рубежа. Реакцию ВОЗ на коронавирус и то, как он распространился по территории Китая, тоже следует изучить.

«С чего все началось? Имело ли место заражение человека от животного? Возможно ли, что вирус пришел из китайской лаборатории», — задался вопросом Джонсон.

Он предположил, что намерения тех, кто допустил произошедшее, могли быть благими. Например, попытки разработать различные препараты и методы лечения коронавируса.

«Необходимо выяснить, какую роль могла сыграть ВОЗ в попытке скрыть это», — подчеркнул сенатор.

Последним займется коллега Джонсона Рик Скотт. Международная организация, считают американские власти, приложила недостаточно усилий, чтобы получить у Китая как можно более точную информацию о коронавирусе.

Наказать виновных в пандемии коронавирусной инфекции обещал и госсекретарь США Майк Помпео.