    14 апреля 2020, 10:37

    Сенат США будет расследовать причины пандемии коронавируса

    Александра Ломейко

    В Сенате США намерены выяснить причины появления и распространения коронавируса. Расследованием займутся специалисты комитета по внутренней безопасности и правительственным делам. Они определят, какую роль в происходящем сыграли Китай и ВОЗ.
    Сенат США будет расследовать причины пандемии коронавируса

    Председатель комитета сенатор Рон Джонсон рассказал изданию Politico, что сенаторы заинтересовались недостаточной подготовленностью США к эпидемии.

    У них возникли вопросы, почему лекарственные препараты и необходимое медицинское оборудование везут в Соединенные Штаты из-за рубежа. Реакцию ВОЗ на коронавирус и то, как он распространился по территории Китая, тоже следует изучить.

    «С чего все началось? Имело ли место заражение человека от животного? Возможно ли, что вирус пришел из китайской лаборатории», — задался вопросом Джонсон.

    Он предположил, что намерения тех, кто допустил произошедшее, могли быть благими. Например, попытки разработать различные препараты и методы лечения коронавируса.

    «Необходимо выяснить, какую роль могла сыграть ВОЗ в попытке скрыть это», — подчеркнул сенатор.

    Последним займется коллега Джонсона Рик Скотт. Международная организация, считают американские власти, приложила недостаточно усилий, чтобы получить у Китая как можно более точную информацию о коронавирусе.

    Наказать виновных в пандемии коронавирусной инфекции обещал и госсекретарь США Майк Помпео.