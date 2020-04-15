«Организация, которая дает советы». Почему США перестали платить ВОЗ

Бесполезная организация

США — крупнейший спонсор ВОЗ. Вашингтон тратил на организацию более 400 миллионов долларов. Теперь же либо другим членам придется компенсировать нехватку средств, либо самой ВОЗ надо будет сократить расходы. Об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

При этом он отметил, что в рамках эпидемии коронавируса ВОЗ на самом деле не сделала ничего, кроме публикации основных принципов защиты. Все практические усилия по сдерживанию COVID-19 предприняли непосредственно правительства совместно с национальными органами здравоохранения.

ВОЗ потратила в два раза больше на командировочные расходы, чем на лекарства. Они должны лучше распоряжаться своими деньгами. Организация скорее раздает советы, нежели действует. Так что, мне кажется, большого урона для обычных людей ждать не стоит Эндрю Корыбко политолог.

Правда, по мнению собеседника «360», отказ финансировать ВОЗ обусловлен совсем не бесполезностью организации как таковой. Трамп хочет, чтобы ВОЗ присоединилась к его информационной войне и настроила людей против Китая.

«Он, вероятно, не продолжит финансирование, пока не получит то, что хочет. Но не думаю, что ВОЗ подчинится. Она уже сейчас отказывается это делать», — считает политолог. Трамп уверен, что ВОЗ начала играть на другой стороне, когда изначально не перепроверила данные, полученные Китаем.

Попытка найти виноватых

ВОЗ не получит от США денег, пока в Вашингтоне изучают, как организация реагировала на кризис с пандемией. «Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию и поделиться ею своевременно и транспарентно… ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность», — заявил Трамп.

Президент США пояснил, что Всемирная организация здравоохранения не проверила «заслуживавшую доверия» информацию об обстановке в Ухане. Эти данные шли вразрез с сообщениями руководства Китая. Также ВОЗ якобы не обратила внимание на доклады о возможности передачи вируса от человека к человеку. В итоге, по мнению Трампа, было потеряно время, что привело к ухудшению ситуации.

ООН сочла решение Штатов несвоевременным. «Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Вашингтон попросту пытается найти виноватых. «У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин», — заключила Захарова.

При этом в США количество зараженных больше, чем в любой другой стране. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в Штатах — 609 685. Умерли более 26 тысяч человек. В стране не хватает мешков для трупов. На борьбу с вирусом власти уже отправили военных. Средств защиты не хватает даже врачам, у больниц дежурят передвижные морги.