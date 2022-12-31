Мир 31 декабря 2022, 20:23 Флаги в Берлине приспустили из-за смерти Бенедикта ХVI Флаги на Рейхстаге в Берлине приспустили в память об умершем Бенедикте ХVI Pixabay

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Власти Берлина выразили соболезнования в связи со смертью папы римского на покое Бенедикта ХVI. На здании Рейхстага приспустили флаги в память о понтифике, сообщил ТАСС.

Утром 31 декабря в Ватикане умер Бенедикт ХVI. В последние несколько дней состояние здоровья 95-летнего понтифика серьезно ухудшилось. Он находился под присмотром врачей в монастыре Mater Ecclesiae.

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Бывшего главу Церкви похоронят 5 января. Церемония прощания с ним начнется в 09:30 по местному времени на площади собора Святого Петра. Ранее Бенедикт ХVI принял таинство соборования.

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Понтифика звали Йозеф Ратцингер, он был родом из Германии. Бенедикт ХVI родился 16 апреля 1927 года в населенном пункте Марктль (федеральная земля Бавария). На престол он взошел 19 апреля 2005-го, став почти за 300 лет самым возрастным священником, занявшим папское кресло. В конце февраля 2013 года он добровольно сложил с себя полномочия — Бенедикт ХVI объяснил это тем, что у него не хватает сил для управления Церковью. С тех пор он получил титул папы на покое и жил в Ватикане.