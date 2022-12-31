31 декабря 2022, 12:42
Умер бывший папа римский Бенедикт XVI
Бывший папа римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет
В Ватикане умер бывший папа римский Бенедикт XVI, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Понтифику было 95 лет.
«С сожалением сообщаю вам, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 09:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дальнейшая информация последует как можно скорее», — заявил Бруни.
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Папу римского звали Йозеф Ратцингер. Он родился 16 апреля 1927 года в Германии и был самым младшим ребенком в семье. Его отец был комиссаром жандармерии, а двоюродный дед был известным баварским политиком XIX века.
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Апостольский престол занял в 2005 году и занимал его до февраля 2013 года, когда отказался от сана из-за недостатка сил для управления Церковью. С тех пор он пребывал в звании «папа на покое» и жил в одном из монастырей Ватикана.
Днем 28 декабря глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил об ухудшении состояния Бенедикта XVI. По его словам, понтифик почувствовал себя хуже из-за преклонного возраста. До последнего момента он оставался под присмотром медиков.
Папа римский
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