Мир 31 декабря 2022, 15:45 Названа дата похорон папы на покое Бенедикта XVI Служба печати Святого престола: папу на покое Бенедикта XVI похоронят 5 января Викимедиа

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Похороны папы на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Его слова процитировало РИА «Новости».

Бруни сделал это заявление во время брифинга

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«В четверг, 5 января, в 09:30 состоятся похороны на площади Святого Петра», — сказал он.

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По его словам, прощальную службу возглавит папа римский Франциск.

Также Бруни рассказал, что в среду вечером, 28 декабря, почетный папа прошел таинство соборования.

Папа римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря. Понтифику было 95 лет. Он находился на Апостольском престоле с 2005 года по февраль 2013 года. Под конец своего присутствия во главе католической церкви папа римский на покое Бенедикт XVI отказался от сана из-за недостатка сил для управления. С того момента он жил в одном из монастырей Ватикана.