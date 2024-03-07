Мир 07 марта 2024, 11:38 Фицо раскритиковал Чехию за поддержку конфликта на Украине Премьер Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress

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Правительство Чехии поставило под угрозу отношения со Словакией из-за всесторонней поддержки Украины в конфликте. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении в Facebook*.

«Лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке [конфликта] на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире», — сказал он.

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Политик подчеркнул, что словацкое правительство никогда не подвергало чешско-словацкие отношения опасности. Даже разные взгляды на конфликт, добавил он, не повлияют на политику страны.

«Правительству Чехии рады в Словакии в любое время», — отметил он.

Ранее Фицо остался разочарован парижской встречей по ситуации на Украине. Политик отметил, что не было сказано «ни одного слова о мире», при этом он неоднократно указывал на необходимость переговорного процесса. Премьер также добавил, что не допустит прямого участия словацких солдат в конфликте на Украине, даже если это будет стоить ему должности.

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