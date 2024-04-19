Мир 19 апреля 2024, 18:48 Финский премьер отказался обсуждать с русскоязычными жителями открытие границы Финский премьер Орпо отказался общаться с русскоязычными людьми на границе РИА «Новости»

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Об этом написали в Telegram-канале «Александровское общество».

Орпо посетил границу с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активисты «Александровского общества» хотели пообщаться с ним на «важнейшую тему», сообщить, насколько сильно ситуация «усложнила жизнь» многих людей.

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«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», — отмечается в публикации.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо осматривали границу с вертолета.

В начале апреля в Финляндии состоялась акция протеста из-за закрытия границы с Россией. В ней приняли участие около 50 человек. Подобный митинг также проходил в январе по инициативе «Александровского общества».

Это некоммерческая общественная организация, выступающая за поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских и русскоязычных финнов, а также «всех людей, разделяющих ценности правового государства».