Мир 22 января 2024, 01:41 Русскоязычные жители Хельсинки протестовали против закрытия границ с РФ Yle: в Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией РИА «Новости»

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Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию протеста против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Митинг организовали активисты Александровского общества. В акции участвовали около 100 человек, которые собрались в полдень у символа Суоми — скульптурной группы «Три кузнеца», а затем прошли до Сенатской площади.

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«Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда», — заявил председатель общества Ростислав Владимирский.

Протестующие потребовали, чтобы финские власти обнародовали, по каким критериям закрыли границу, а также уточнили, в каких случаях они ее откроют.

Как ранее организаторы акции написали в Telegram-канале «Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП», что закрытие границы нарушило их права, пострадали их семьи, производство и бизнес.

«Мы хотим видеть Финляндию сильной. Закрытые границы — признак слабости, как будто страна не может их контролировать и принимает крайние меры», — уточнил канал.

Ранее специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен сообщила, что сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП.