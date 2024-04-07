Мир 07 апреля 2024, 17:31 Акция протеста из-за закрытия границы с Россией прошла в Финляндии Русскоязычные жители Финляндии вышли на протест из-за закрытия границы IMAGO/Heikki Saukkomaa / Global Look Press

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В Хельсинки русскоязычные жители провели марш-протест из-за закрытия пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие стартовало у центрального железнодорожного вокзала. Участниками протестного марша стали около полусотни человек. В сопровождении двух полицейских машин демонстранты прошли по центральной части столицы Финляндии к парламенту.

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Участники несли плакат с надписью на финском языке: «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои». Аналогичные протесты пройдут в Тампере и Лаппеенранта.

Подобная акция прошла в Финляндии в январе. Митинг организовали активисты Александровского общества.