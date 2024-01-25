Мир 25 января 2024, 16:58 Финские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов на закрытой границе с РФ IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Пограничники Финляндии задержали 18 нелегальных мигрантов на закрытой границе с Россией 25 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 18 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от пограничного пункта», — говорится в заявлении.

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Среди нарушителей были мужчины, женщины и дети — предварительно, с Ближнего Востока. Они пересекли границу пешком и попросили об убежище.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 14 декабря. Позже, 10 января, ограничение продлили на месяц. СМИ предположили, что финские власти решили прекратить работу этих КПП навсегда.

Накануне, 24 января, МИД РФ уведомил о прекращении соглашения с Финляндией о содействии пограничному партнерству. При этом североевропейская страна расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией еще в ноябре 2023 года.