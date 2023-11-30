Мир 30 ноября 2023, 18:21 Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией Pxhere

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Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Постановление опубликовали на официальном сайте финского кабмина.

«Постановление вступит в силу 24 января 2024 года, одновременно с вступлением в силу расторжения соглашения», — написано в документе.

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Госсовет одобрил это предложение, отметили в правительстве. Также уточняется, что любая из сторон может расторгнуть соглашение, письменно уведомив об этом другую сторону.

Ранее Финляндия установила систему двойного заграждения на границе с Россией. Беженцев предупредили: если они попытаются прорваться, пограничники примут меры. До этого финская сторона сообщала, что закроет все пункты пропуска на границе с Россией до 13 декабря, объяснив решение наплывом лиц, ищущих убежище.

Кремль предупреждал Финляндию о том, что стягивание сил к российской границе может спровоцировать напряженность. Сейчас государству в Северной Европе ничто и никто не угрожает.