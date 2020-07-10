Финны насчитали в сленге 200 слов из русского языка. Их значение может удивить

Заимствованные слова можно найти в любом языке. Так, около 200 русских словечек уже давно перекочевали в финский язык. Некоторые слова используются в правильном значении, а остальные — в искаженном.

Руководитель Центра отечественных языков Kotus профессор Улла-Майя Форсберг рассказала Yle.fi, что сленг появился в Хельсинки в конце XIX столетия.

«То есть ему чуть менее 150 лет. Он родился в тот момент, когда население Хельсинки стало разрастаться и сюда переехало много финноязычных людей», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что русские и шведские слова вошли в старейший пласт сленга столицы Финляндии. Всего в разговорную речь перекочевали порядка двух сотен русских слов. Например, слова mesta («место») или sontikka — («зонтик») не поменяли своего значения. Также можно услышать такие слова, как staijaa («стоять»), znaijaa («понимать»), образованное от русского слова «знать».

Есть и такие слова, которые поменяли свое значение в финском языке. Сленговое daiju значит «рожа». Образовалось это слово от русского глагола «даю», то есть дать «в рожу». Мороженое на финском будет karoosi. Слово произошло от торговцев, которые кричали: «Хорошее мороженое».

Улла-Майя Форсберг отметила, что заимствования из русского прекратились, когда Финляндия стала независимой. Несмотря на это, сленг продолжает сохраняться среди молодежи.