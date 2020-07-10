Россиян научили выбирать мороженое

Летом многие россияне любят покупать мороженое. Сливочное лакомство, или пломбир, можно есть даже тем, кто следит за своим весом. Главное — обращать внимание на его состав.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заметила в беседе с сайтом телеканала «Звезда», что тот же пломбир делают по ГОСТу — его состав предсказуем. Такое мороженое можно считать базовым, и полакомиться им могут все.

Внимание стоит обращать на то, кто производит товар. Это поможет избежать фальсификации и убережет от возможной инфекции, которая может быть в молочной продукции.

В составе пломбира должны быть сливки или молоко — это обязательно. Добавление сухого молока тоже допускается. Главное, чтобы не было заменителей жира.

Важно не только качество самого мороженого, но и то, из чего сделана глазурь при наличии. Иногда производитель пишет, что это шоколад, а в составе будут заменители какао или вещества, идентичные с какао-порошком.

Если продукция некачественная, то в ней обычно много сахара. Иногда это пытаются скрыть, добавляя «шоколад» или «орехи».

«Вы в маленькой порции мороженого получите энергоемкость какого-нибудь завтрака», — заметила диетолог.

С осторожностью стоит относиться и к тем лакомствам, где есть красители. Например, фруктовый лед лучше не есть. Организму ничего, кроме вреда, он не приносит.