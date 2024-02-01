01 февраля 2024, 17:25
Финляндия упразднит департамент России в МИД страны
МИД Финляндии решил упразднить российский департамент
Власти Финляндии решили реорганизовать структуру региональных департаментов в МИД страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что в результате создадут три департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россию включат в азиатский.
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В пресс-релизе указали, что изменения связаны с геополитической обстановкой. При этом для зарубежных финских дипломатических миссий никаких перемен не будет.
«Новая структура департаментов отражает текущую ситуацию и позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с Евросоюзом, находиться в ведении одного департамента», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Русско-финские отношения ухудшились после вступления страны в Североатлантический альянс. Финляндия неоднократно совершала недружественные шаги в адрес России, в том числе закрыла все КПП на границе. В стране также призвали запретить второе гражданство для россиян, проживающих на скандинавской территории.
Финляндия
Россия
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