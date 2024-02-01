Мир 01 февраля 2024, 17:25 Финляндия упразднит департамент России в МИД страны МИД Финляндии решил упразднить российский департамент IMAGO / Antti Hämäläinen / Global Look Press

Читать 360tv в

Власти Финляндии решили реорганизовать структуру региональных департаментов в МИД страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что в результате создадут три департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россию включат в азиатский.

Реклама

В пресс-релизе указали, что изменения связаны с геополитической обстановкой. При этом для зарубежных финских дипломатических миссий никаких перемен не будет.

«Новая структура департаментов отражает текущую ситуацию и позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с Евросоюзом, находиться в ведении одного департамента», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Русско-финские отношения ухудшились после вступления страны в Североатлантический альянс. Финляндия неоднократно совершала недружественные шаги в адрес России, в том числе закрыла все КПП на границе. В стране также призвали запретить второе гражданство для россиян, проживающих на скандинавской территории.