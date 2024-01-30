Мир 30 января 2024, 18:38 Второе гражданство для россиян призвали запретить в Финляндии Министр обороны Хяккянен призвал к запрету гражданства Финляндии для россиян Unsplash

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Депутат парламента Финляндии и министр обороны Антти Хяккянен призвал запретить гражданам России получать финский паспорт. Его слова привела пресс-служба Национальной коалиционной партии, членом которой Хяккянен является.

«Принятую в 2003 году систему двойного гражданства нужно реформировать таким образом, чтобы предотвратить вредные конфликты интересов и попытки авторитарных стран оказывать свое влияние. Это означает, что россиянам не будут предоставлять новое двойное гражданство», — сказал он.

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В октябре 2023 года финский политик Пекка Хаависто также заявлял, что претендующим на паспорт республики россиянам нужно отказываться от своего гражданства. При этом он отмечал, что эту меру необходимо сделать рекомендательной, а не обязательной.

На прошлой неделе МИД России объявил о прекращении соглашения с Финляндией по содействию приграничному партнерству.