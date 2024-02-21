Мир 21 февраля 2024, 16:56 Финская погранслужба предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией Yle: в Финляндии предложили навсегда закрыть два КПП на границе с Россией IMAGO/Minna Raitavuo/globallookpress

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Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Пограничники выступили с идеей прекратить работу пунктов «Инари» и «Париккала». Их деятельность временно приостановили на несколько лет. «Инари» не работал из-за прекращения импорта древесины, а «Париккала» — из-за санкций Европейского союза.

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В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией действовали более 10 переходов. С тех пор их количество постоянно сокращали.

Финское правительство 8 февраля 2024 года продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. МВД обвинило российскую сторону в том, что на территории государства у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».