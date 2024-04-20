Мир 20 апреля 2024, 14:50 Финляндия попросила у Евросоюза денег для регионов у границы с Россией Премьер Орпо попросил у ЕС денег для финских регионов у границы с Россией IMAGO/Lauri Heino / Global Look Press

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Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», — заявил он.

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При этом границу в одностороннем порядке закрыла сама Финляндия. После этого финские города, через которые шли туристические потоки, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнес начал закрываться.

Ранее премьер-министр Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Сам же он вместе с Урсулой фон дер Ляйен — главой Еврокомиссии — осмотрел границу с вертолета. При этом в Финляндии несколько раз проходили акции протеста из-за закрытия погранпунктов.